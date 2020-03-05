Son dakika: Bakan Süleyman Soylu Edirne'ye gidiyor
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gidiyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gidiyor...
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