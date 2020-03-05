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Son dakika: Bakan Süleyman Soylu Edirne'ye gidiyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU EDİRNE'YE GİDİYOR

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı , Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere 'ye gidiyor.

İçişleri Bakanı , Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere 'ye gidiyor...

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