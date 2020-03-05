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Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
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POMPEO'DAN İDLİB MESAJI

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Pompeo, 'te Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Pompeo, 'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

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