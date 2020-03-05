Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib mesajı
Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.
Detaylar gelecek...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Özel Harekatçılar sınıra sevk ediliyor
- İllerin milletvekili sayısı değişti! YSK'dan açıklama
- Mültecilerin umuda yolculuğu! Yine en çok çocuklar etkilendi...
- İdlib şehidi Uzman Onbaşı Akman Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
- Zimmet soruşturmasında flaş gelişme!
- Tarihi zirve sürerken Türkiye'den flaş İdlib hamlesi!
- Kabe'de koronavirüs temizliği!
- İdlib şehidinin annesine gönderdiği mesajlar ortaya çıktı!
- İşte Esad rejiminin Pantsir S1'ini vuran yerli bomba
- İsveç'te göçmen paniği!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolar/TL bugün ne kadar oldu? 5 Mart 2020 euro ve dolar kuru ne kadar, kaç TL?
- BİM'de Çocuk & Bebek ürünleri dikkat çekiyor! BİM 6 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Milyonlarca emekliye 2000 lira ikramiye! 2020 Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
- Şampiyonlar Ligi finali 2020 bilet fiyatları ne kadar? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?
- EYT son dakika: Bugün EYT'te yeni gelişme var mı? Yeni sistem mi geliyor? EYT'de son durum nedir?
- Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 5 Mart altın fiyatları kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatı
- Son dakika: Dolarda dalgalanma sürüyor! 5 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?