Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İdlib mesajı

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye’nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'te Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu ve destek konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

Detaylar gelecek...