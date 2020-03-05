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Son dakika haberi: İdlib'de ateşkes başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2020
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İDLİB'DE ATEŞKES BAŞLADI

ile , gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin durdurulması konusunda anlaştı. Bu kapsamda , 6 Mart 2020 saat 00.01 itibarıyla başladı.

ile , gerginliği azaltma bölgesindeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin durdurulması konusunda anlaştı. Bu kapsamda , 6 Mart 2020 saat 00.01 itibarıyla başladı.

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı tarafından Rusya'nın başkenti 'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes yürürlüğe girdi.

Moskova'da varılan anlaşmanın detaylarında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart 2020 saat 00.01'den itibaren (bu gece) durdurulacak", "M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde bir güvenli koridor tesis edilecek. Güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esaslar, Türkiye ve Rusya savunma bakanlıkları arasında 7 gün içinde kararlaştırılacak" ve "Türk ve Rus devriyeleri, 15 Martta M4 kara yolunun Trumba'dan (Serakib'in 2 kilometre batısı) Ain Al Havr'a kadar olan kesimi boyunca başlatılacak." maddeleri yer almıştı.

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