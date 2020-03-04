Kahraman şehit Ragip Soylu Coşkun'un duygulandıran videosu: Şehit olmak kalbime doğuyor

İdlib’de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun’un ‘şehit olmak kalbime doğuyor’ dediği videosu duygulandırdı. Öte yandan şehidin naaşı da akşam üzeri memleketi Elazığ'a getirildi.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun'un cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.

Askeri uçakla Elazığ Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerler tarafından Elazığ Belediyesine ait cenaze aracına nakledildi.

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Şehidin cenazesini karşılayan çok sayıda araçtan oluşan konvoy, cenaze aracına Fethi Sekin Şehir Hastanesine kadar eşlik etti.

Hastane morguna konulan şehidin naaşı, yarın öğle namazına müteakip Mevlana Camisi'nden düzenlenecek cenaze töreninin ardından Baskil ilçesine bağlı Karaali köyünde toprağa verilecek.

Hava Limanındaki karşılamaya şehidin babası Ahmet Coşkun, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat da katıldı.

"ŞEHİT OLMAK KALBİME DOĞUYOR"

Şehit Coşkun'un İdlib'e gitmeden önce çekilen videosunda söylediği 'şehit olmak kalbime doğuyor' ve 'şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım' sözleri duygulandırdı. Çekilen videoda kendisine 'Sen Hatay'dasın, sınırdasın. Şehit olmayı düşünüyor musun?" diye sorulan Coşkun, "Düşünüyorum değil, her şeyin hayırlısı da şehit olacağım içime doğmuş" diye yanıt veriyor.

"ŞEHİTLİK GÜZEL BİR MERTEBE İNŞALLAH ULAŞIRIM"

Videoda konuşmasını sürdüren şehit Coşkun , "Vatan, bayrak, millet, namus, şeref biz bunun için bu görevi seçtik. Ben bu mesleği onun için seçtim yoksa herkes bu mesleği yapar. Kimisi para için yapıyor, kimisi zevkine yapıyor kimisi de gerçekten canı gönülden kalpten yapıyor bu işi ben de onlardanım Allah'a şükür. Rabbim, hakkımda hayırlısını versin. Şehitlik güzel bir mertebe inşallah ulaşırım" ifadelerini kullanıyor.