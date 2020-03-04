Alman Der Spiegel dergisi yazarı Maximilian Popp: AB, İdlib'te Erdoğan'ı desteklemelidir!
Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapısını açması büyük bir deprem etkisi yarattı. Avrupa'da panik havasına yol açan bu durum ülke gazete ve dergilerinde de zorunlu gündem maddesi haline dönüştü. Bu bağlamda Alman Der Spiegel dergisi yazarı Maximilian Popp, dergi yazısında “Mültecilerin çektiği acıları hafifletmenin tek yolu; AB, İdlib'te Erdoğan'ı desteklemelidir" dedi.Almanya'nın en çok satan haftalık dergisi Der Spiegel'in online sitesi yazarlarından Maximilian Popp "Avrupalılar neden İdlib'te Türkiye'ye yardım etmek zorundalar" adlı köşe yazısında AB'nin Suriye ve mülteciler konusundaki vurdumduymazlığını ele alarak, "Mültecilerin çektiği acıları hafifletmenin tek yolu; AB, İdlib'te Erdoğan'ı desteklemelidir" yorumunda bulundu.
"KENDİ HALKINA ZEHİRLİ GAZ KULLANDI"
Yazar Popp, İdlib'in 21. yüzyılın en büyük insani felaketlerinden birini yaşadığını bunun gerçek sorumlularının ise diktatör Beşar Esad ve onun en önemli destekçisi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu, Rus jetlerinin hastaneleri, okulları ve evleri hedef alarak bombaladığını belirtti. Esad'ın zulmüne değinen Popp, kendi halkına karşı zehirli gaz kullandığını belirtti.
Popp, Suriye-Türkiye sınır bölgesinde bir milyon Suriyelinin açlık ve soğukla mücadele ettiğini ve uluslararası toplumun İdlib'te yaşayanları kaderleriyle baş başa bıraktığını belirtti.
(Fotoğrafta Maximilian Popp)
Türkiye'nin ise sadece mültecilerin Türkiye'ye tekrar girmesini engellemek istediğini ve bu nedenle ordusunu Esad'a karşı kullandığını ifade etti.
"AB ülkeleri 13 bin kişi yüzünden sınırlarında panik yaşıyor. AB dışişleri bakanlarının Türk-Yunan sınırındaki göçmenler yüzünden bir araya gelmeleri utanç verici bir harekettir"
Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve AB ülkelerinin 13 bin göçmen yüzünden panik yaşadığını belirten Popp, "Erdoğan'ın Avrupa'ya göçmen kapılarını açtığı için öfkelenen herkes bir şeyi unutmamalı: Türkiye neredeyse 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor, diğer tüm ülkelerden daha fazla. AB ülkeleri 13 bin kişi yüzünden sınırlarında panik yaşıyor. Avrupalılara rağmen uzun zamandır savaş suçları işleyen Putin ve Esad'ın ayakta kalmaları utanç verici. AB dışişleri bakanlarının bu hafta Türk-Yunan sınırındaki göçmenler yüzünden yani ülkelerine yeni bir göçmen akını olmaması için bir araya gelmeleri utanç verici bir harekettir" dedi.
"İDLİB'TEKİ CEHENNEMİ DURDURMAK İÇİN ÇOK GEÇ DEĞİL"
İdlib'te AB'nin koruma alanı oluşturması gerektiğine değinen Popp, "Ancak İdlib'teki cehennemi durdurmak için çok geç değil. NATO tarafından desteklenen AB, İdlib'te bir koruma bölgesi için çalışmalıdır. Bu Türkiye tarafından değil uluslararası bir koalisyon tarafından korunmalıdır. Aynı zamanda, AB ve Birleşmiş Milletler büyük ölçekte yardım yapmak zorunda kalacaklardı. AB, Erdoğan ve Putin'in Suriye halkının kaderine karar vermesinden şikayet edeceklerine kendileri bir şeyler yapmalıdır"
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