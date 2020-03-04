Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ne zaman bir düşmanla mücadele edilse, CHP düşmandan yana
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib gündemli kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan'ın Rusya'daki toplantısında Türkiye'nin amacının ateşkes olduğunu belirten Kalın, Bahar Kalkanı Harekatı'na da değindi. Suriye sınırındaki terör operasyonlarına ve FETÖ ile mücadeleye karşı çıkan CHP'yi hedef alan Kalın, "Ne zaman bir düşmanla mücadele edilse, CHP'nin düşmandan olduğunu görüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın karşısına çıktı. Toplantının gündemini ve değerlendirmeleri aktaran Kalın, "Rusya'daki toplantıda amacımız ateşkes" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI"
Avrupa ülkelerinin mülteci krizi konusunda Türkiye'nin sınır kapılarını açana kadar sessiz kaldığını dile getiren Kalın, "Türkiye göçmen konusunda üzerine düştü. Avrupalı dostlarımız mülteciler kendi kapılarına dayanmadığı sürece bunu bir sorun olarak görmedi. AB göçmenler konusunda verdiği sözlerine yerine getirmedi." dedi.
"RUSYA'DA AMACIMIZ ATEŞKES"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Erdoğan'ın Rusya'da Putin ile yapacağı görüşmeye de değindi. Türkiye'nin amacının ateşkes olduğunu belirten Kalın, "Moskova'ya giderken temel çerçevemiz Rusya Federasyonu ile imzaladığımız İdlib mutabakatı çerçevesinde acilen bir ateşkesin sağlanmasıdır." şeklinde konuştu.
Kalın sözlerine şöyle devam etti;
"Mülteci krizinin aşılması için önemli bir adım atılacaktır. Bizim Rusya ile kapsamlı ilişkilerimiz var. İdlib için ortak bir karara varma ümidi ile gidiyoruz. Suriye'de meşru ve şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesi bir yönetimin iş başına gelmesi ümidimizdir. Esed'in Nisan ayında bir seçim yapılacağı açıklamasının hiçbir hükmü olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum."
"DOĞU AKDENİZ'DEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Sözcü Kalın, "Hafter'e karşı bir tavır sergilenmezse Libya'daki krizin daha da büyüyeceği açıktır. Biz oraya askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. Herkes biliyor ki, Libya'daki sürece ve çatışmalara denge gelmiştir. Yaptığımız görüşmelerde Avrupalı ve ABD'li muhataplarımız Türkiye'nin bu hamlesinin sürece denge getirdiğini açıkça ifade etmektedirler. Özellikle Doğu Akdeniz'deki haklarından vazgeçmediğini, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarının korunması kararlılığı net bir şekilde ifade edildi." ifadelerini kullandı.
ENGİN ÖZKOÇ'A SERT TEPKİ
Kalın, Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Engin Özkoç için, "Söz insana mahsus bir haslettir. Bugün sarfedilen insana ait söz değildir. Cevap vermeye bile değer bulmuyoruz ama hakkın teslimiyeti açısından birkaç hususu ifade etmek zarureti hasıl olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve milletiyle ne zaman bir düşmanı ile uğraşmaya başlasa bu PKK, DEAŞ, FETÖ olabilir. CHP zihniyetinin ortaya çıkarak bu düşmanlarla aynı saflarda yer aldıklarını görüyoruz. Biz eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ederken onların uzantılarıyla saf tutanları milletimiz ne isim verileceğini gayet iyi bilir. Biz DEAŞ terör örgütüyle göğüs göğüse mücadele ederken bu mücadeleyi lekelemeye çalışanlara ne isim verileceğini halkımız gayet iyi bilir." diyerek sözlerini noktaladı.
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