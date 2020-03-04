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Son dakika: Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu açığa alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
MARDİN VALİ YARDIMCISI AÇIĞA ALINDI

Son dakika haberleri... , hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

, hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.

Mülkiye müfettişlerince tamamlanan soruşturmanın ardından Vali Yardımcısı Başoğlu, açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.

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