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Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ KABUL

Son dakika haberine göre, Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) ’ı kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Başkan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) 'ı kabul etti.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU DA HAZIR BULUNDU
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Craft ve Jeffrey ile bir araya geldi SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN, CRAFT VE JEFFREY İLE BİR ARAYA GELDİ

SURİYELİLERİN DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMIŞTI
Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye gelenlerin kaldığı Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ni gezen ve Suriyelilerin durumuna ilişkin Türk ve UNHCR yetkililerininden bilgi alan Craft, bir araya geldiği Suriyelilerin, ABD ve Türkiye'ye destekleri için müteşekkir olduğunu dile getirmişti.

ARTIK BU KADAR YETER
Barınma merkezindeki Suriyelilerden krize ilişkin "artık bu kadar yeter" ifadesini defalarca işittiğine vurgu yapan Craft, "BM Güvenlik Konseyine geri döndüğümde 'artık bu kadar yeter' cümlesinin altını çizeceğim. (Suriye'de) Sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı." diye konuşmuştu..

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