Son dakika: Başkan Erdoğan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft’ı kabul etti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft'ı kabul etti.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU DA HAZIR BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.

SURİYELİLERİN DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMIŞTI

Esed rejiminin saldırılarından kaçarak Türkiye'ye gelenlerin kaldığı Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'ni gezen ve Suriyelilerin durumuna ilişkin Türk ve UNHCR yetkililerininden bilgi alan Craft, bir araya geldiği Suriyelilerin, ABD ve Türkiye'ye destekleri için müteşekkir olduğunu dile getirmişti.



ARTIK BU KADAR YETER

Barınma merkezindeki Suriyelilerden krize ilişkin "artık bu kadar yeter" ifadesini defalarca işittiğine vurgu yapan Craft, "BM Güvenlik Konseyine geri döndüğümde 'artık bu kadar yeter' cümlesinin altını çizeceğim. (Suriye'de) Sürdürülebilir ve kalıcı bir ateşkes sağlanmalı." diye konuşmuştu..