Son dakika: Abdülhamit Gül: Fezlekeyi meclise göndereceğiz
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
Son dakika haberleri.. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili konuştu. Bakan Gül, Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Özkoç için "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz" dedi.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekeyle ilgili konuştu.
Bakan Gül resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal meclise göndereceğiz." ifadlerine yer verdi.
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