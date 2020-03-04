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Son dakika: Başkan Erdoğan Macron ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
BAŞKAN ERDOĞAN MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Telefon görüşmesi yapan Başkan Erdoğan ve Macron, İdlib'deki son durumu değerlendirdi.

İdlib diplomasisine devam eden Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Başkan Erdoğan ve Macron arasındaki görüşmede İdlib'deki son durum ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.

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