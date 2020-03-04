Son dakika: Başkan Erdoğan Macron ile görüştü
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
Son dakika haberleri.. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Telefon görüşmesi yapan Başkan Erdoğan ve Macron, İdlib'deki son durumu değerlendirdi.
İdlib diplomasisine devam eden Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Başkan Erdoğan ve Macron arasındaki görüşmede İdlib'deki son durum ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- TBMM'de yaşanan kavganın Meclis tutanakları ortaya çıktı!
- Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
- Başkan Erdoğan Rusya'da Putin ile görüşecek
- Siyasilerden Başkan Erdoğan'a hakaret eden Engin Özkoç'a çok sert tepki
- Başkan Erdoğan'dan önemli kabul
- AB'den Türkiye'ye 170 milyon euro
- Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı açıklandı
- Cumhurbaşkanlığı: Mücadelemiz devam edecek
- Şentop TBMM'deki kavga hakkında konuştu
- Mardin Vali Yardımcısı açığa alındı
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalyaspor Alanyaspor maçı canlı yayın hangi kanalda? Antalya Alanya kupa maçı ne zaman, saat kaçta?
- Emekli banka promosyonu ne zaman ödenecek? 2020 Yapı Kredi, Ziraat, Halkbank emekli promosyonu ne kadar?
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?
- Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları
- EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?