AB Komisyonu'ndan 'Türkiye ile çalışılmalı' mesajı
Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Ankara'da görüştü. Borrell görüşme sonrasında göçmen krizi hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin ve AB'nin menfaati adına ortak zorlukların üstesinden gelmek için el ele çalışmalıyız" dedi. Borrell ayrıca Türkiye'yle etraflı görüşmelerin yürütülmesi gerektiğini de savundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Ankara'da temaslarda bulundu.
Borrell, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı etiketleyerek, temaslarına ilişkin açıklama yaptı.
"EL ELE ÇALIŞMALIYIZ"
Soylu ile AB-Türkiye sınırındaki durumu ele aldıklarını belirten Borrell, "Baskı ve tek taraflı eylemler çözüm değildir. Türkiye'nin ve AB'nin menfaati adına ortak zorlukların üstesinden gelmek için el ele çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.
Borrell, Akar ile görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda ise İdlib'deki insani durumun son derece ciddi olduğunu kaydederek, tansiyonun düşürülmesi ve güvenlik ile savunma sınamalarına karşı Türkiye'yle etraflı görüşmelerin yürütülmesi gerektiğini belirtti.
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