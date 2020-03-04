Son dakika: Başkan Erdoğan'a imdat mektubu! CHP'li belediyenin zulmünü anlattı
Son dakika haberine göre; CHP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde FETÖ’cü Erkan Karaarslan’a verilen usulsüz ihalelere imza atmayan birim müdürü Ümmü Gülsüm Altınel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak yaşadığı baskıyı tek tek anlattı.
CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde FETÖ imamı Erkan Karaarslan'ın firmasına yapılan usulsüz ödemelere imza atmayan Belediye Birim Müdürü Ümmü Gülsüm Altınel, yaşadığı baskıları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla anlattı.
2015'te kamuoyunda FETÖ Belediyeler İmamı olarak anılan Erkan Karaarslan isimli şahsın almış olduğu bir ihalede haksız ödeme yapılmaması için bazı ödeme evraklarını imzalamaktan imtina ettiğini söyleyen Altınel, bu nedenle 2015'ten itibaren ağır mobbinge, psikolojik şiddet ve işkenceye maruz kaldığını anlattı.
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Karaarslan'ın 15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrasında FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne finans sağlama gerekçesi ile tutuklanmış ve yargılamasının devam ettiğini hatırlatan Altınel, kendisinin ihale evraklarını imzalamadığını ancak bağlı bulunduğu daire başkanı ve adı geçen firma sahibinin sahte evraklarla ödeme yapılmasını sağladığını aktardı. Altınel, mektupta kendisine yönelik baskıyı ise şöyle anlattı:
Ümmü Gülsüm Altınel
100 KM UZAĞA SÜRÜLDÜM
* Karaarslan ile işbirliği yapan idareciler eli ile önce takribi 100 kilometre uzaklıkta bir ilçeye sürüldüm yıllar ve yıllarca sabahın 4'ünde kalkarak şehirlerarası otobüs ile iş yerine gitmek zorunda bırakıldım.
* Beni işten atmak için ve intihara yönlendirmek için onlarca soruşturma açan idareciler Erkan Karaarslan'ın firmasına sahte evrak ile ödeme yapmaktan Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaktadırlar.
Erkan Karaarslan
YARDIMLARINIZI BEKLİYORUM
* Davalarda tanık olduğum için ve tüm bu davaların açılmasından tarafımı da sorumlu tuttuklarından üzerimdeki psikolojik baskıyı her geçen gün artırmaktadırlar.
* Bana yapılan bunca insanlık dışı fiiller Kamu Başdenetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan 55 sayfalık rapor ile tespit edilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan yıllık örnek kararlarda yer almıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 55 sayfalık raporu İçişleri Bakanlığı'na da sunulmuş ancak hiçbir idari işlem tesis edilmemiştir.
* Çok değerli Cumhurbaşkanım; İşbu mektubumu kadın hakları konusunda hassasiyetinizi bildiğim için yazıyorum. 5 yıldır şahsıma uygulanan işkence, kötü muamele ve psikolojik tacizlerin son bulması için yardımlarınızı bekliyorum. Selam ve dua ile...
Sabah
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