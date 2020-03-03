Göçmenlerin arasına karışan 9 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı!
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
Edirne'de, göçmenlerin arasına karışarak Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Hudut Karakolu ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Doyran Köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde, 1'inci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı.
İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Denetimler sırasında, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 8'i jandarmaya, 1'i Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polise teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Jandarmadaki 8 şüphelinin sorguları ise sürüyor.
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