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Son dakika: FETÖ'cü eski savcı Zafer Kılınç'a 15 yıl hapis...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
FETÖ'CÜ ESKİ SAVCIYA 15 YIL HAPİS...

/'nin kumpas davalarından İzmir davasının savcısı 'ın, 'terör örgütü üyeliği' suçundan tutuklu yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında açılan / soruşturması kapsamında arandığı sırada, 'a kaçmaya çalışırken yakalanan, eski savcı 'ın yargılanmasına, 22'nci 'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Kılınç ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanı, sanık ve avukatının savunmalarının tamamlandığını belirterek, mütalaa için Cumhuriyet Savcısına söz verdi. Savcı, sanığın örgütün talimatlarıyla soruşturmalar yürütüp, davalar açtığını belirtti ve sanıkla ilgili HTS kayıtlarına da yer verdi. Sanığın, 'ByLock' kullanıcısı olduğunu, MASAK raporlarının örgüte para yardımında bulunduğunu ortaya koyduğunu belirten savcı, sanığın arandığı sırada Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığını da hatırlattı. Savcı, tüm bunların sanığın örgüt üyesi olduğunun delili olduğunu belirterek, 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından sanık ve avukatı, savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.

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