03 Mart 2020, Salı
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Adil Gür'ün skandal açıklamalarına suç duyurusu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020
ADİL GÜR'ÜN SKANDAL AÇIKLAMALARINA SUÇ DUYURUSU

Araştırma şirketi genel müdürü hakkında, bir televizyon programında Ruslarla ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Gür'ün, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek veya aşağılamak" suçundan yargılanması istendi

Çağlayan'daki 'na gelen avukat Orhan Nezih Olmaç, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

"RUS'TAN DOST OLMAZ..."

Dilekçede, bir araştırma şirketi genel müdürü olan 'ün katıldığı bir televizyon programında, "Ayıdan post Rus'tan dost olmaz. Ruslardan başka türlü dost olur sadece." ifadelerini kullanarak açık bir şekilde, Rus asıllı kadınları alenen ırk ve bölge farkı gözeterek aşağılamaktan çekinmediği savunuldu.

1 YILDAN 3 YILA KADAR...

Gür'ün hassas olunması gereken bu günlerde Rus asıllı Türk vatandaşlarını veya yabancıları açık hedef haline getirdiği kaydedilen dilekçede, Gür'ün 'nda (TCK) yer bulan ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılması amacıyla yargılanması talep edildi.

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