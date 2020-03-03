Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı ile Katil Esad’a ağır darbe vurdu! İşte elinde kalan silahlar
Türkiye, İdlib’de düzenlenen ve 34 kahraman askerimizin şehit olduğu alçak saldırısı sonrası Bahar Kalkanı Harekatı’nı başlattı. Süreç içerisinde 3 binden fazla Esad unsuru yok edildi ve 3 savaş uçağı düşürüldü. Peki Katil Esad’ın elinde hangi silahlar kaldı? İşte tüm detaylar…
Türkiye, özellikle İdlib'de Esad rejimine üst üste çok ağır darbeler vuruyor! TSK operayonlara hız kesmeden devam ederken rejim gerek mühimmat gerek asker sayısı açısından büyük kayıplar veriyor..
MSB AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür" açıklamasını yaptı.
24 SAATTE ÇOK AĞIR DARBE!
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca başarıyla sürdürüldü. Son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 rejim askeri de etkisiz hale getirildi" denildi.
SURİYE ORDUSUNDA BÜYÜK ÇÖKÜŞ!
9 yıl önce Esad rejimi, 220 bin askere, 500'ü aşkın savaş uçağına, 4 bin 700 civarında tanka, 4 bin 500'ü aşkın zırhlı personel taşıyıcısına, 500 motorlu topa, bin 500 kadar çekilen topa ve 4 bin kadar uçaksavara sahipti. Sayısal olarak rakamların yüksekliğine karşılık özellikle tank ve uçakların çoğunun eski Sovyet döneminden kaldığı için aktif kullanılamadığı iddia ediliyordu.
CİDDİ SİLAH VE ASKER KAYBINA UĞRADI
2011'de başlayan iç savaşla birlikte Esad rejimi asker kaybının yanı sıra yüzlerce tank, zırhlı araç ve çok sayıda helikopter kaybına da uğradı. Kimi iddialara göre 2011'den beri Suriye Ordusu çatışmalarda 2600'e yakın tank ve zırhlı araç kaybetti. 2011'de 220 bin gibi bir askeri gücü bulunan Esad rejiminin şu anki tahmini asker sayısı 140 bin olarak açıklandı.
ELİNDE NE KALDI?
İddialara göre Türkiye'nin de son operasyonlarla vurduğu darbe sonrası eli kanlı Esad rejiminin elinde 4 Adet L39, 18 Adet SU 24, hiçbiri çalışmayan 11 Adet MİG23, 29 Adet MİG 4 ve 11 Adet MİG 5 kaldı.
kalan karakter 1000
ne olursa olsun düşmanı küçümsemeliyiz. su uyur düşman uyumaz. ruslarada hiç zaman güven olmazcevapla 03.03.2020 14:40
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bayraktar İdlib'de destan yazan SİHA'lar hakkında konuştu
- Şehit savcı Selim Kiraz davasında flaş gelişme
- Esad rejimi yine sivilleri hedef aldı!
- Yeni zam furyası! İBB’den yüzde 50 zam...
- Rusya'dan flaş üçlü zirve açıklaması
- TBMM'de kritik İdlib oturumu başladı
- Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntül! TSK hedefleri böyle vurdu
- Millet İttifakı'nda İdlib çatlağı!
- Bahar Kalkanı'nda bir ilk!
- Asker eskileri ve sözde gazetecilerden algı operasyonu!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?
- Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir?
- Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
- TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?
- Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
- Şehitler Tepesi ne demek? Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?