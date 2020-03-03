Son dakika: Başkan Erdoğan ile İmran Han’dan İdlib görüşmesi
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
Son dakika haberi… Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonda İdlib meselesini görüştü. Pakistan Başbakanı İmran Han, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin Türkiye’nin arkasında olduğunu ifade etti.SON DAKİKA HABERi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İdlib başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı.
İMRAN HAN: BÜTÜN DESTEĞİMİZ TÜRKİYE İLE
Pakistan Başbakanı İmran Han, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan'ın bütün desteğinin Türkiye'nin arkasında olduğunu ifade etti.
SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN GÖÇMEN KARARI AVRUPA'DA DEPREM ETKİSİ YARATTI! AVUSTURYA'DAN "TÜRKİYE İLE ANLAŞIN" ÇAĞRISI
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Esad rejimi yine sivilleri hedef aldı!
- Millet İttifakı'nda İdlib çatlağı!
- Asker eskileri ve sözde gazetecilerden algı operasyonu!
- Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntül! TSK hedefleri böyle vurdu
- Bayraktar İdlib'de destan yazan SİHA'lar hakkında konuştu
- Rusya'dan flaş üçlü zirve açıklaması
- TBMM'de kritik İdlib oturumu başladı
- Yeni zam furyası! İBB’den yüzde 50 zam...
- Katil Esad’a ağır darbe vurdu! İşte elinde kalan silahlar
- Bahar Kalkanı'nda bir ilk!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?
- Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir?
- Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
- TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?
- Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
- Şehitler Tepesi ne demek? Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?
- EDHO 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) fragman neden yok?