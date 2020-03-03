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Son dakika: Başkan Erdoğan ile İmran Han’dan İdlib görüşmesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
BAŞKAN ERDOĞAN İLE İMRAN HAN’DAN İDLİB GÖRÜŞMESİ

Son dakika haberi… Başkan Erdoğan, Başbakanı ile telefonda meselesini görüştü. Pakistan Başbakanı İmran Han, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan’ın bütün desteğinin Türkiye’nin arkasında olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA HABERi: Başkan , Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta olmak üzere Suriye ve mülteci meselesi ile ikili ilişkiler ele alındı.

İMRAN HAN: BÜTÜN DESTEĞİMİZ TÜRKİYE İLE

Pakistan Başbakanı İmran Han, İdlib ve mülteci konusunda Pakistan'ın bütün desteğinin Türkiye'nin arkasında olduğunu ifade etti.
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