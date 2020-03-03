03 Mart 2020, Salı
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Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İdlib'den acı haber

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLADI! İDLİB'DEN ACI HABER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir.'' ifadeleri kullanıldı.

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