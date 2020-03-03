03 Mart 2020, Salı
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Bakan Süleyman Soylu AB Dış İlişkiler heyetini kabul etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020
BAKAN SÜLEYMAN SOYLU AB DIŞ İLİŞKİLER HEYETİNİ KABUL ETTİ

İçişleri Bakanı , Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

İçişleri Bakanı , Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel Fontelles ve beraberindeki heyetle görüştü.

Soylu ile heyetin Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmesi, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de yer aldı.

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