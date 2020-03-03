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Son dakika: TBMM’deki İdlib oturumu sona erdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
TBMM’DEKİ İDLİB OTURUMU SONA ERDİ

haberleri.. TBMM’deki basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 6 saat süren kritik İdlib görüşmesi sona erdi. Oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar detaylı bilgilendirme yaptı.

TBMM Genel Kurulunda, İdlib'deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı kapalı oturum sona erdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum 6,5 saat sürdü.

Şentop, oturumun tamamlanmasının ardından, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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