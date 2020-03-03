Der Spiegel üzerinden ilan etti! Pentagon Erdoğan, Cinping, Vladimir Putin ve Trump'tan...

Pentagon güdümündeki Alman Der Spiegel, dergisi yayınları ile tüm dikkatleri üzerine topluyor. Der Spiegel, 9 Haziran 2018 tarihli kapağında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ı kullanmış ve bu kapakla verilmek istenen mesaj çok tartışılmıştı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler, "derin akılın" kapak üzerinden verdiği mesajları deşifre etti. "Pentagon, net olarak Erdoğan, Cinping, Vladimir Putin ve Donald Trump'tan kurtulmak istediğini Der Spiegel üzerinden ilan etti..." diyen Diler, oyun içinde nasıl oyun oynandığını yazdı.

İşte Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler'in "Oyun içinde oyun" başlıklı kaleme aldığı bugünkü dikkat çeken yazısı...



"OYUN İÇİNDE OYUN"

GAZETECİ olarak BÜYÜK GÜÇLERİN amaçlarını hedeflerini anlamaya çalışırım.

Bunun için de ipuçlarının peşinden koşarım. Sovyetler'in yıkılmasından sonra YENİ DENGENİN nasıl olacağı, cevabını en merak ettiğim sorudur. Ülkeler ve çok önemli isimler DENGENİN sonucunda kendilerine düşen rolleri yerine getirir. Kuraldır bu, değişmez.

Tarih böyle aktı...

Sovyetler yıkılınca Çin büyüdü, İPEK YOLU sahne aldı ve son hamleler yapıldı... Tabii ki önemli olan TÜRKİYE nerede ve nasıl olacaktı? Beni ilgilendiren de burası... İdlib ve Suriye ortada.

Ordumuz, askerimiz orada. Sadece biz mi oradayız? Elbette hayır.

Herkes orada...

Gelin bu noktadan gidelim ve anlamaya çalışalım...

Kaç zaman önce yazdım bilmiyorum. Ama birkaç kez altını çizdim. Çok önemliydi çünkü...

Alman Der Spiegel'in kapağını aktarmıştım. Derginin arka planını bildiğim için asla ve kat'a yabana atılacak bir çalışma değildi. Mesaj açık ve netti...

Bilmeyenler için tekrar altını çizmek isterim... Alman Der Spiegel dergisi, Pentagon'dan yönetilir. Bu çok uzun yıllardır değişmedi. Katolik gücün dünyadaki en etkili yayın organı olarak bilinir. Doğrudur.

Kimse kabul etmese de her yayın organının bir gücü vardır.

Bazılarının gücü sınırları aşar.







Operasyoneldir. Der Spiegel de öyledir ve ağır güçtür.

2018 Haziran ayına gidersek, neyi nasıl operasyonun içine çektiğini daha iyi anlarız.

9 Haziran 2018 tarihli Der Spiegel'in kapağında Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump var. Dergi, Yeni Dünya Düzeni için bu 4 liderin çok güçlü olduğunu yazdı. Peki DERİN AKIL dergi kapağı üzerinden ne diyordu? Kime ne anlatıyordu?



PENTAGON'un yönettiği ALMAN Dergisi açık şekilde söylemese de bu 4 liderin birbirleriyle çok ama çok iyi anlaştığını yazıyor ve şunu ekliyordu: KENDİ ÜLKELERİNDEKİ DERİN YAPILARLA SORUN YAŞAYACAKLAR... Ülkelerinin içinde de başları ağrıyacak diyordu.

Mealen... Alt metinlerde... Daha da açık söylersek Pentagon, net olarak Erdoğan, Cinping, Vladimir Putin ve Donald Trump'tan kurtulmak istediğini Der Spiegel üzerinden ilan etti. Zaten bu nedenle ortada hiçbir sorun yokken, yani Suriye'de savaşın eşiğine gelmemişken, dünya CORONAVİRÜS'le tanışmamışken yazdım bunları...



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