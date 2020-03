olarakamaçlarınıhedeflerini anlamaya çalışırım.Bunun için de ipuçlarının peşinden koşarım. Sovyetler'in yıkılmasından sonranasıl olacağı, cevabını en merak ettiğim sorudur. Ülkeler ve çok önemli isimlersonucunda kendilerine düşen rolleri yerine getirir. Kuraldır bu, değişmez.Tarih böyle aktı...Sovyetler yıkılınca Çin büyüdü, İPEK YOLU sahne aldı ve son hamleler yapıldı... Tabii ki önemli olannerede ve nasıl olacaktı? Beni ilgilendiren de burası... İdlib ve Suriye ortada.Ordumuz, askerimiz orada. Sadece biz mi oradayız? Elbette hayır.Herkes orada...Gelin bu noktadan gidelim ve anlamaya çalışalım...Kaç zaman önce yazdım bilmiyorum. Ama birkaç kez altını çizdim. Çok önemliydi çünkü...Alman Der Spiegel'in kapağını aktarmıştım. Derginin arka planını bildiğim için asla ve kat'a yabana atılacak bir çalışma değildi. Mesaj açık ve netti...Bilmeyenler için tekrar altını çizmek isterim... Alman Der Spiegel dergisi, Pentagon'dan yönetilir. Bu çok uzun yıllardır değişmedi. Katolik gücün dünyadaki en etkili yayın organı olarak bilinir. Doğrudur.Kimse kabul etmese de her yayın organının bir gücü vardır.Bazılarının gücü sınırları aşar.Operasyoneldir. Der Spiegel de öyledir ve ağır güçtür.2018 Haziran ayına gidersek, neyi nasıl operasyonun içine çektiğini daha iyi anlarız.9 Haziran 2018 tarihli Der Spiegel'in kapağında Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump var. Dergi, Yeni Dünya Düzeni için bu 4 liderin çok güçlü olduğunu yazdı. Pekidergi kapağı üzerinden ne diyordu? Kime ne anlatıyordu?yönettiğiDergisi açık şekilde söylemese de bu 4 liderin birbirleriyle çok ama çok iyi anlaştığını yazıyor ve şunu ekliyordu:Ülkelerinin içinde de başları ağrıyacak diyordu.Mealen... Alt metinlerde... Daha da açık söylersek Pentagon, net olarak Erdoğan, Cinping, Vladimir Putin ve Donald Trump'tan kurtulmak istediğini Der Spiegel üzerinden ilan etti. Zaten bu nedenle ortada hiçbir sorun yokken, yani Suriye'de savaşın eşiğine gelmemişken, dünyatanışmamışken yazdım bunları...Yaklaşık 19 ay sonra yani günümüzde neler yaşanıyor.Şi Cinping, Coronavirüs ile teslim alındı. Diz çöktürüldü.Yardım istiyor. Hiçbir kararı hayata geçirmek için artık acele etmiyor.Washington'dan gelen emirleri bekliyor. Trilyonlarca dolarlık zararları var. Ülkede yaşayan her Çinli, her an öleceğini düşünerek güne başlıyor. Kimse huzur içinde yatağına giremiyor.Bu çok ağır bir travma.Gelelim Rusya Devlet Başkanı Putin'e... Coronavirüs'ün en ağır etkilediği ikinci ülke Rusya. Petrol ihtiyacını azaltan Coronavirüs, Putin'i de Washington'a yani Derin Amerika'nın eline itti. Sadece bu mu? Derin Rusya, Putin'i oyun dışı bıraktı. Son günlerde Putin'in kaç açıklamasını gördünüz. Sesini duyan var mı? Lavrov, derin Rusya'nın yani Yahudi gücün etkisinde. Putin'in söylemek istemediği her şeyi Lavrov'dan duyuyoruz. Putin, Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyor.Moskova'nın Suriye planı Derin Rusya'nın aklı. Putin bazı konularda tepkisini gösterse de bunda ısrar ettiği anda görevden alınacağını biliyor. Çünkü Putin'in ciddi bir rahatsızlığı var. Derin Rusya bunu koz olarak kullanıyor.Başkan Erdoğan,ile doğrudan mücadeleeden tek lider. Doğal olarak ABDhasım olmayı sürdürüyor. ErdoğanTürkiye'nin çıkarlarını masayagetirdiği an bugün İDLİB'de Rusyave İran ile yarın'de birbaşka aktörle karşı karşıyagetirecekler... MeselaMısır gibi... Zaten takipedenler bilir,olayınahep böyle baktım.Bölgeye, dünyaya aslaüzerindenbakmadım...Dünyanın bir yerinde yaprak kımıldıyorsa ya Londra'ya ya Washington'a bakacaksınız...Dün de bugün de durum böyle.Kapaktaki son lider Donald Trump... Aslındayanında Derin Amerika ile savaşan en güçlü kişi Donald Trump oldu.Derin Devlet'e savaş açan Trump, "Sabıkalı derin devlet etrafında dönen şeylere bakın. Rusya ile gizli işbirliği iddiasının ardından gidip bir dümen çevirdiler, sonunda bu ülkede benzeri görülmemiş bir casus skandalıyla yakalandılar. Bu, cadı avıdır" dedi. Derin Devlet'e teslim olmayacağını söyledi.Öyle de yaptı. Derin aklın Beyaz Saray'daki çok önemli isimlerini tek tek attı. Ancak o da teslim olmak zorunda kaldı. Çünkü Pentagon'u da yöneten derin akıl, Trump'ı köşeye sıkıştırdı.Der Spiegel'in kapağındaki 4 önemli ve güçlü liderin de hedef olması tesadüf mü? Elbette değil.Pentagon, çok güçlü bir şekilde kararlar alıyor. Yeni Dünya Düzeni'ne karşı çıkan ve Derin Amerika'ya karşı olan 4 lider de hedef. 4 lider de her şeye rağmen geri adım atmıyor, atmayacak.Belki her şey daha zor olacak ama 4 lider istenileni vermeyecek.Ancak Trump, kararını verdi. Derin Amerika ile çatışmayı bıraktı.Çünkü ikinci kezolmak istiyor. Derin Amerika Trump'a güvenmiyor. Onun etrafını istediği gibi yönetmeye başlasa da güvensiz bir durum var. Bu netleşmedende garanti değil!O nedenle Der Spiegel, 9 Haziran 2018'deki kapakta Coronavirüs'ü de ima etti, İdlib'i de Akdeniz'i de... Tabii her şey bu kadar kolay olmuyor.Tayyip Erdoğan, Şi Cinping, Vladimir Putin'in elbette kendi planları var. Pentagon, Taliban'la anlaştı. Zaten kendi kurdukları bir örgüttü ve anlaşma yapıldı.O Taliban'ı şimdi nerelerde göreceğiz? Rusya'nın Vietnam'ı kabul edilen Afganistan'dan sonra yine Rusya'nın içinde mi? Yoksa Suriye'de Türkiye'yi hedef alan örgüt olarak mı? Bilmiyoruz!Eğer Coronavirüs etkili olmasaydı, Çin'de DEAŞ'la birlikte Taliban'ı da görecektik.Ya da Libya'da! Amerika Birleşik Devletleri, Taliban'la anlaştığını ilan ederek yeni bir oyunun ilk sesini duyurdu. 2020'de çok şey olacak...Bizi ilgilendiren kısım benceolmalı...ne yapacak, bilmiyoruz. Rusya Suriye'de ne kadar karşımızda ne kadar yanımızda olacak, kestiremiyoruz. Hepimiz biliyoruz kitoprağı... Ve Moskova perde gerisinde kesinlikleile görüşmekte...Bu aralar karşımıza dikilen ya da sunulanlar gerçek olmayabilir.Görüntüyle gerçeği karıştırmamak gerekir... Özellikle Moskova'da DIŞ SESİ duymaya çalışmalıyız...hedef seçtiği güçleri içeriden aşındırmakla uğraşmakta.83 milyonun birlik ve beraberliği görüldüğü an kimse bir şey yapamaz. Karşımızda da duramaz...Ama oyunu bilmekte fayda var...icadı olsa da Amerikalılar iyi kullanıyor.NOT: Suriye krizi, göçmenleri'yı yıkmak için yola çıkardı. Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirdi. İran'ı cepheye sürdü. Çin'i de virüsle buradan söküp attı. ABD rakip gördüğüya virüsle ya göçmenlerle tasfiye etmek istemekte...