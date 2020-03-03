Son dakika: AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye gelecek
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
Son dakika haberleri... Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.
Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.
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