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Son dakika: AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye gelecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL TÜRKİYE'YE GELECEK

Son dakika haberleri... Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Michel'in yarın Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği belirtildi.

Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bugün düzensiz göçmen krizini ele almak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'da temaslarda bulunmuştu.

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