03 Mart 2020, Salı
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Son dakika haberi... Göçmenlerin arasına karışan FETÖ ve PKK şüphelisi 9 kişi Edirne'de yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
GÖÇMENLERİN ARASINA KARIŞIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Son dakika haberi... 'de, göçmenlerin arasına karışarak 'a geçmek isteyen / ve / şüphelisi 9 kişi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Hudut Karakolu ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Doyran Köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde, 1'inci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Denetimler sırasında, göçmenlerin arasına karışarak, 'a geçiş yapmak isteyen / ve / şüphelisi 9 kişi yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 8'i jandarmaya, 1'i Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polise teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Jandarmadaki 8 şüphelinin sorguları ise sürüyor.

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