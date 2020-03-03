Son dakika haberi... Göçmenlerin arasına karışan FETÖ ve PKK şüphelisi 9 kişi Edirne'de yakalandı
Giriş Tarihi: 03.03.2020 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020
Son dakika haberi... Edirne'de, göçmenlerin arasına karışarak Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.Hudut Karakolu ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Doyran Köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde, 1'inci derece askeri yasak bölgede denetim yaptı. Denetimler sırasında, göçmenlerin arasına karışarak, Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen FETÖ/PDY ve PKK/KCK şüphelisi 9 kişi yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerden 8'i jandarmaya, 1'i Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Polise teslim edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Jandarmadaki 8 şüphelinin sorguları ise sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- TBMM'de kritik İdlib oturumu başladı
- Valilik duyurdu! 10 gün miting ve gösteriler yasaklandı
- Akşener'den 'Bahar Kalkanı' açıklaması
- Yeni zam furyası! İBB’den yüzde 50 zam...
- Türkiye’ye iftira atmaya çalıştı! O muhabire tokat gibi cevap
- Başkan Erdoğan ile İmran Han’dan İdlib görüşmesi
- Son dakika: Bahar Kalkanı Harekatı'ndan yeni görüntül! TSK hedefleri böyle vurdu
- Katil Esad’a ağır darbe vurdu! İşte elinde kalan silahlar
- Tansu Çiller'den Bahar Kalkanı Harekatı'na destek!
- Bahar Kalkanı Harekatı'nda kullanılan yerli ve milli silahlar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?
- Aero L-39 Albatros savaş ucağı özellikleri nedir? L-39 savağı uçağı hangi ülkelerde var?
- Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? 2020 Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş şartları nedir?
- Yeni EFT ücreti ne kadar? Banka EFT ücretleri kaç para? EFT ne zaman hesaba geçer?
- TOKİ Kayseri Kocasinan kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura çekilişi isim listesi açıklandı mı?
- Mart ayı 2020 kira artış oranı ne kadar? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- 100 bin TL’ye kadar alınabilecek ikinci el arabalar! 2020 Mart ayı en uygun ikinci el araba modelleri listesi…
- KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları sorgulama!
- Resmi Gazete’de yayımlandı! TÜBİTAK 95 personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- 2 Mart TOKİ Selçuklu kura sonuçları tüm liste | TOKİ Konya Selçuklu çekiliş sonucu isim listesi!
- Şehitler Tepesi ne demek? Arif Nihat Asya Şehitler Tepesi şiiri sözleri!
- 2 ay yatarak 100 bin lira kazanın! Avrupa Uzay Ajansı’na başvuru nasıl yapılır?