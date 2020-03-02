02 Mart 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'ın yeğeninin düğünü şehit haberleri üzerine iptal edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
ŞEHİTLERE SAYGI... O DÜĞÜN İPTAL EDİLDİ

Başkan 'ın yeğeni 'ın düğününün 'den gelen şehit haberleri üzerine iptal edildiği öğrenildi. Düğünün iptali ailelerin yaptığı açıklama ile duyuruldu.

'nin kentinde Esad rejiminin alçak saldırısı sonrası 33 askerimizin şehit oldu. Bugün itibari ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

Cumhurbaşkanı 'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın kızı , 1 Mart saat 17:00'da dünyaevine girecekti. Yaşanan bu gelişmeler sonucu söz konusu düğün de iptal edildi.

AİLELER BÖYLE DUYURDU
İki aileden yapılan duyuruda nikah merasiminin ertelendiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

Sevde Erdoğan & Ersin Özsoy Ailelerinin Nikah Töreni tarihi
Kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmeten 07.03.2020 saat 16.00 ikram 17.00 nikah merasimi olarak değişmiştir.
Siz değerli konuklarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı tekrar ifade eder, çiçek ve çelenk göndermek isteyen davetlilerimizin bunun yerine aşağıdaki hesaplara bağışta bulunmasını rica ederiz.
Milletimizin başı sağolsun...

Mehmetçik Vakfı
T.C. Ziraat Bankası- Ankara Kamu Kurumsal Şubesi
TR450001001745000019825439

TSK Dayanışma Vakfı
T.C. Ziraat Bankası-Başkent şubesi
TR600001001683390318035010

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