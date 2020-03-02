Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüşmede, İdlib ve göçmenler konularını ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, görüşmede, Türkiye'ye destek ve dayanışma mesajını yineledi.
İDLİB VE GÖÇMENLER
Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüşmede, İdlib ve göçmenler konularını ele aldı.
Öte yandan Çavuşoğlu, gün içinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile de telefonda ayrı ayrı görüştü. Kaynaklar, Çavuşoğlu ve Laya görüşmesinde İdlib ve göçmenler konusunun değerlendirildiğini aktardı.
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