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Son dakika: Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, STOLTENBERG İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberi... Mevlüt Çavuşoğlu ve telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüşmede, ve göçmenler konularını ele aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu ve telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Stoltenberg, görüşmede, 'ye destek ve dayanışma mesajını yineledi.

İDLİB VE GÖÇMENLER
Çavuşoğlu ve Stoltenberg görüşmede, ve göçmenler konularını ele aldı.

Öte yandan Çavuşoğlu, gün içinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile de telefonda ayrı ayrı görüştü. Kaynaklar, Çavuşoğlu ve Laya görüşmesinde İdlib ve göçmenler konusunun değerlendirildiğini aktardı.

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