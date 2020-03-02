Son dakika: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD'da yer alan bilgiliye göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 17:52'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'da yer alan bilgiliye göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 17:52'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.