02 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Malatya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi... 'da yer alan bilgiliye göre; 'nın Pütürge ilçesinde 17:52'de 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

'da 3.9 büyüklüğünde meydana geldi.

'da yer alan bilgiliye göre; Malatya'nın Pütürge ilçesinde 17:52'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN