Son dakika: Tüyleri diken diken eden sözler: 9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık
Son dakika haberine göre; Suriye'nin İdlib kenti ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki siviller, Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisinde bulundu. Siviller, Esad rejimi saflarında yer alan Rusya ve İran'ı protesto ederek, Türkçe ve Arapça "9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık" yazan pankartlar taşıdı.
Ülkenin kuzeybatısındaki İdlib kent merkezi ve merkeze bağlı Sermeda ilçesi, Bennis beldesi ile Kefer Taharim, Atme, Dana, Hazzno ve Killi köylerinin yanı sıra terörden temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki siviller, ellerinde Türk ve Suriye "devrim" bayraklarıyla bir araya geldi.
Rejim karşıtı slogan atan grup, Astana anlaşması ve Soçi mutabakatı gereği İdlib'de bulunan Türkiye'ye şehitler dolayısıyla başsağlığı dileyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.
"9 YILDA İLK DEFA GÖKYÜZÜNDEKİ BİR UÇAKTAN KORKMADIK"
Siviller, Esad rejimi saflarında yer alan Rusya ve İran'ı protesto ederek, Türkçe ve Arapça "9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık", "Türk müdahalesini memnuniyetle karşılıyoruz", "Çanakkale'de mezarlarımız komşu idi, İdlib'de de kanlarımız karıştı", "Biz ve Türkler; din, tarih, medeniyet ve insanlıkta kardeşiz" yazan dövizler taşıdı.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER
Sermada'daki gösterilere katılan Rami Akif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldik. İnşallah rejim güçleri Soçi anlaşması sınırlarına kadar çekilecek." dedi.
Gösteriye katılan sivillerden Muhammet Şeyh de Türkiye'ye teşekkür etmek için toplandıklarını söyledi.
Şeyh, "Çocuk, genç ve yaşlılar olarak bugün Türkiye'nin bölge halkını korumak için aldığı kararlara destek olmak için buradayız. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz." diye konuştu.
İdlibli Ahmet El-Muhammed de Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletmek için toplandıklarını dile getirdi.
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