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Son dakika: Tüyleri diken diken eden sözler: 9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
SURİYE HALKINDAN TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN SÖZLER!

Son dakika haberine göre; 'nin kenti ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki siviller, 'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek gösterisinde bulundu. Siviller, Esad rejimi saflarında yer alan ve ederek, Türkçe ve Arapça "9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık" yazan pankartlar taşıdı.

Ülkenin kuzeybatısındaki kent merkezi ve merkeze bağlı Sermeda ilçesi, Bennis beldesi ile Kefer Taharim, Atme, Dana, Hazzno ve Killi köylerinin yanı sıra terörden temizlenen Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki siviller, ellerinde Türk ve "devrim" bayraklarıyla bir araya geldi.

Rejim karşıtı slogan atan grup, anlaşması ve Soçi mutabakatı gereği İdlib'de bulunan 'ye şehitler dolayısıyla başsağlığı dileyerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

"9 YILDA İLK DEFA GÖKYÜZÜNDEKİ BİR UÇAKTAN KORKMADIK"

Siviller, Esad rejimi saflarında yer alan ve ederek, Türkçe ve Arapça "9 yılda ilk defa gökyüzündeki bir uçaktan korkmadık", "Türk müdahalesini memnuniyetle karşılıyoruz", "'de mezarlarımız komşu idi, İdlib'de de kanlarımız karıştı", "Biz ve Türkler; din, tarih, medeniyet ve insanlıkta kardeşiz" yazan dövizler taşıdı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER

Sermada'daki gösterilere katılan Rami Akif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek için bir araya geldik. İnşallah rejim güçleri Soçi anlaşması sınırlarına kadar çekilecek." dedi.

Gösteriye katılan sivillerden Muhammet Şeyh de Türkiye'ye teşekkür etmek için toplandıklarını söyledi.

Şeyh, "Çocuk, genç ve yaşlılar olarak bugün Türkiye'nin bölge halkını korumak için aldığı kararlara destek olmak için buradayız. Sayın 'a çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

İdlibli Ahmet El-Muhammed de Türkiye'ye başsağlığı dileklerini iletmek için toplandıklarını dile getirdi.

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