01 Mart 2020, Pazar
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Türkiye şehitlerini uğurluyor! Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için tören düzenlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
İDLİB ŞEHİDİ HALİL ÇANKAYA İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan için 'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan için 'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda bürokrat katıldı.

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