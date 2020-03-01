Türkiye şehitlerini uğurluyor! Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için tören düzenlendi
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Ankara'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda bürokrat katıldı.
ŞEHİT ATEŞİ ANKARA'YA DÜŞTÜ! PİYADE UZMAN ONBAŞI HALİL ÇANKAYA'NIN ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ |VİDEO
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