Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oldu
Son dakika haberine göre Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen 33 askerin kimlikleri ve memleketleri belli oldu. Ailelere acı haber verilirken şehit evleri bayraklarla donatıldı.
Giriş Tarihi: 28.02.2020 11:14Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 15:50
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Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor
2
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Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor
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52
Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor
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52
Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor
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Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor