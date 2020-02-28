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Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oldu

Son dakika haberine göre Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen 33 askerin kimlikleri ve memleketleri belli oldu. Ailelere acı haber verilirken şehit evleri bayraklarla donatıldı.

Giriş Tarihi: 28.02.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 15:50
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Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor
Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor

Suriye'nin İdlib kentinden dün gece Türkiye'yi yasa boğan haber geldi. Esad güçlerinin düzenlediği hava saldırısı nedeniyle 33 askerimiz şehit olurken, 32 askerimizde yaralı olarak Cilvegöz Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilerek Hatay'da tedavi altına alındı. Acı haberler bu sabah ailelere ulaşırken, şehitlerimizin kimlikleri de netleşmeye başladı. Kimlikleri belirlenen şehitlerin Antalya, Mersin, Kahramanmaraş'taki evlerine ateş düştü. Acı haberin ulaşmasının ardından şehit ailelerinin evlerinin olduğu sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı.

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Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor
Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor

BURKAY KORKMAZ
Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

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Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor
Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor
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Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor
Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor

İBRAHİM TÜZEL
Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

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Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor
Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi.