Son dakika: Reuters açıkladı: 2 rejim uçağı düşürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığınca, "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapıldı. Ayrıca Reuters da, 2 rejim uçağının İdlib'de düşürüldüğünü bildirdi. Uçakta bulunan pilotarında atladığı da gelen bilgiler arasında.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Bir SİHA'mızı düşüren hava savunma sistemi ile diğer iki hava savunma sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan uluslararası haber ajansı Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde 2 rejim uçağının İdlib'de düşürüldüğünü duyurdu. Reuters bu haberi Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığını açıkladı.

Ayrıca uçakların pilotlarının da atlayarak sağ olarak kurtulduğu belirtildi.