01 Mart 2020, Pazar
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Son dakika: Irak'a açılan Üzümlü Gümrük Kapısı'na kornavirüs engeli! Giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020
ÜZÜMLÜ GÜMRÜK KAPISI KAPATILDI

... 'nin ilçesinden 'a açılan , bu ülkede vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı. Sadece Irak'tan dönen Türk vatandaşların geçişine izin verileceği belirtilen gümrük kapısında sahra hastanesi kurulması için çalışmalara başlanırken, burada görevli personel de maske taktı.

Tüm dünyada endişe yaratan vakaları, 'nin sınır komşusu 'ta da görülmeye başlandı. Bunun üzerine Türkiye, Irak'a açılan sınır kapılarını önlem amacıyla kapattı. Giriş ve çıkışlara kapatılan 'nin ilçesindeki Üzümlü Sınır Kapısı'nda bir dizi tedbirler alındı. Gümrük Müdürlüğü çalışanları, gümrük işlerinde plastik eldiven, maske ve dezenfektan kullanmaya başladı.

Gümrük kapısında, Irak'ta yaşayan Türklerin dönüşlerine izin verileceği belirtildi. Irak'tan gelen Türk vatandaşları, gümrük kapısında kurulma çalışmalarına başlanan sahra hastanesinde bir süre gözetim altında tutulacak.

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