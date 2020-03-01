İdlib'de Esad'a ağır darbe! İşte son bilanço sayı 2 bini geçti

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının hava saldırısı sonrası 34 Mehmetçik şehit düşmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri bu hain saldırıya misliyle karşılık verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de etkisiz hale getirilen Esad rejim unsurları sayısını açıkladı.

Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejim unsurlarının hava saldırısı sonrası 34 Mehmetçik şehit düşmüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri bu hain saldırıya misliyle karşılık verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de etkisiz hale getirilen Esad rejim unsurları sayısını açıkladı.

Akar, "27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla sürdürülmektedir. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 72 top/obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi ve 2 bin 212 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir'' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat'ta Suriye İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonrası 34 Türk askerinin şehit olmasının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğünü duyurdu.

''RUSYA'YLA KARŞI KARŞIYA GELMEK GİBİ NİYETİMİZ YOK''

Akar yaptığı açıklamada; "Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi ne niyetimiz ne maksadımız var. Niyetimiz rejimin katliama son vermesi radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Rusya'dan beklentimiz, rejimin saldırılarını durdurarak Soçi mutabakat sınırlarına çekilmesi için etkilerini kullanmasıdır." dedi.

''HEDEFİMİZ BİRLİKLERİMİZE SALDIRAN REJİM ASKERLERİ''

"(İdlib) Birlik, gözlem noktası ve mevzilerimize yönelik saldırılara, meşru müdafaa kapsamında karşılık verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diyen Bakan Akar, "(İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran rejim askerleri ve unsurları olacaktır. (İdlib'de) Meşru müdafaa kapsamında hedefimiz sadece birliklerimize saldıran Rejim askerleri ve unsurları olacaktır." ifadelerini kullandı.