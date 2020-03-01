Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başlıyor! 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.03.2020
Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı için başvurular başlıyor! 2020 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başvuru şartları adaylar tarafından sorgulanıyor. 3 Mart 2020 günü başlayacak ve 5 farklı branşa yapılacak uzman erbaş alımında süreç 14 Mart günü sona erecek. Alım yapılacak branşlar motorcu, elektrikçi, topçu, serdümen ve kurbağa adam olacak. Toplam 175 uzman erbaş alımı yapılacağı belirtildi. İşte, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları…
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? 2020 uzman erbaş alımı ilanları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son yayımlanan ilan Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan geldi. 5 farklı branşta toplam 175 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığı 2020 yılı 1. dönem uzman erbaş alımı duyurusunun ardından gözler başvuru şartlarına çevrildi. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yanıtı…
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- Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı başlıyor! 2020 uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?
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