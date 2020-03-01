01 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İdlib'deki kalleş saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu o anları anlattı! Türk milletine kritik mesaj...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2020 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020
İDLİB'DEKİ KALLEŞ SALDIRIDA YARALANAN ASKERİMİZ O ANLARI ANLATTI!

SON DAKİKA HABERİ: Suriye'nin kentinde rejim güçlerinin düzenlediği hain saldırıda yaralanan Uzman Onbaşı , Nevşehir’in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan baba evine ulaştı. Saldırıda gazi olan Müjdat Duranoğlu, o anları anlattı ve Türk milletine çok önemli mesajlar verdi.

'de rejimi güçlerinin kalleşçe düzenlediği hava saldırısı sonrasında yaralanmasının ardından Hatay Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Uzman Onbaşı hastanedeki tedavisinin ardından Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik köyünde baba evine geldi.



"BİZ BİR ÖLÜR BİN DİRİLİRİZ! BİRLİĞİME KATILACAĞIM"

Burada köylülerin geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunduğu Uzman Onbaşı Duranoğlu, "Sağlığıma kavuştuktan sonra yeniden birliğime katılacağım. Biz bir ölür bin diriliriz" dedi.



"ALLAH'IN İZNİ İLE VE TEK BAYRAK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Duranoğlu, "Türkiye'mizin başına böyle olumsuz bir olay geldi. Sanmasınlar ki Türkiye bölünür. Tek bayrak, tek yürek olmaya devam edeceğiz. Tekrar iyileşip askerliğime devam edeceğim. Suriye'nin rejim askerleri bize uçak ve havan saldırısı ile saldırdı. Yara aldım. Şu an biraz daha iyiyim, iyi de olacağım Allah'ın izni ile ve tek bayrak olmaya devam edeceğiz. O an yaşadıklarım çok farklı bir duyguydu. Perşembe akşamı Hatay Devlet Hastanesinde kaldırdılar beni ve orada ilk müdahalemizi yaptılar. 3 gün hastanede kaldıktan sonra evime taburcu oldum. Hafif yaralarımız var. Onlar da iyileşecek. Tekrar yeniden gideceğim ve görevime devam edeceğim. Biz bir ölür bin diriliriz bayrağımız için" dedi.

"TÜRK HALKI KENETLENSİN"

İdlib'de yaralanan Duranoğlu, Türk halkına mesaj göndererek, "Türk halkı birbirimize kenetlenelim. Tek millet olarak tek bilek olarak devletimize sahip çıkalım" diye konuştu.



"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Uzman Onbaşı Müjdat Duranoğlu'nun annesi Güngör Duranoğlu da açıklamasında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yiğitlerimizin analarına babalarına Allah'ım sabır versin" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN