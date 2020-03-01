İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısını açıkladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100.577'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabı üzerinden Türkiye'den ayrılan göçmen sayısı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu açıklamasında, "Saat 19.40 itibarıyla Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısı; 100 bin 577" ifadelerine yer verdi.