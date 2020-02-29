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Türkiye'den 3 ülkeye daha giriş-çıkışlar iptal edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
3 ÜLKEYE DAHA GİRİŞ-ÇIKIŞLAR İPTAL EDİLDİ

salgınının Türkiye girmemesi için tüm çalışmaların devam ettiğini belirten , 3 ülkeye daha giriş-çıkışların iptal edildiğini duyurdu.

, "Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Çin'de ortaya çıkıp, kısa zamanda 56 ülkede daha görülen bulaşıcı 'COVID-19 yani Yeni ' hastalığına karşı ülkemizi titizlikle korumak için gerekli her tedbiri almaya devam ediyoruz. Daha önce Çin ve İran'la havayolu trafiğimiz durdurulmuş, İran'la ayrıca kara ve demir yolu geçişleri de kapatılmıştı. Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Ulaştırma ve Altyapı, Dışişleri, İçişleri ve Ticaret Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yeni bir tedbir daha uygulamaya konuldu.Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur. Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır. Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir. Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır" dedi.

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