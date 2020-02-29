Bakan Hulusi Akar'dan başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib saldırısında şehit olan 34 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar'ın mesajı ile birlikte şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın mesajı ile birlikte şehitlerin fotoğraflarına da yer verildi.
Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşlarımız, 27 Şubat 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.
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