Son dakika: HDP Mardin İl Eşbaşkanı Ağaoğlu'na terör gözaltısı

Son dakika haberine göre HDP Mardin İl Eşbaşkanı Perihan Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda, 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon başlattı. Terör örgütüne destek verdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



Operasyonda HDP İl Eşbaşkanı Perihan Ağaoğlu ile İl eski Eşbaşkanı Musa Alkan, avukat Ali Kahraman, Mehmet Ülger ve Mehmet Dengiz gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.