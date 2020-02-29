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Son dakika: HDP Mardin İl Eşbaşkanı Ağaoğlu'na terör gözaltısı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
HDP MARDİN İL EŞBAŞKANI'NA TERÖR GÖZALTISI

Son dakika haberine göre İl Eşbaşkanı Perihan Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Operasyonda, 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon başlattı. Terör örgütüne destek verdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda İl Eşbaşkanı Perihan Ağaoğlu ile İl eski Eşbaşkanı Musa Alkan, avukat Ali Kahraman, Mehmet Ülger ve Mehmet Dengiz gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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