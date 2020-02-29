İdlib'deki kalleş saldırı sonrası Arap yazarlar ve İslam alimleri Türkiye'ye destek mesajları paylaştı

Arap ülkelerindeki bazı yazarlar ve İslam alimleri, İdlib'de Esad rejiminin alçak hava saldırısı sonrası 33 askerin şehit olması üzerine sosyal medyada Türkiye'ye destek mesajları paylaştı. Bazıları da "Fatih'in torunu" diye nitelendirdikleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Bazıları da sonuna kadar Türkiye'nin yanında olduklarını belirtti.

Kuveytli tanınmış İslam alimi Nebil el-Avadi, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye, dünyanın birçok bölgesinde Müslümanların davalarını savunmada büyük rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Avadi, Allah'tan Türkiye'yi koruması, düşmanlara karşı (verdiği savaşta) yardımcı olması ve her yerde Müslümanları koruması dileğinde bulundu.

"DERİN ENDİŞE DUYULDUĞUNU KOLAYCA FARK EDER"

Mısırlı yazar Cemal Sultan da paylaşımında, "Arap bölgesine yönelik yabancı medyayı takip edenler, Türkiye'nin ekonomik ve askeri yeteneklerinin gelişmesi konusundan derin endişe duyulduğunu kolayca fark eder. O gücü yok etmek için ciddi bir istek var." değerlendirmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sadece Rusya'ya karşı mücadele vermediğini" ve durumun çok karmaşık olduğunu kaydeden Sultan, "Kalplerimiz Türkiye'nin yanında. Ruslar, İranlılar ve mezhepçi rejimin Suriye'deki ortak cinayet koalisyonuna karşı Türkiye'yi muzaffer kılması için Allah'a dua ediyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ÜMMETİN ÇIKARLARINI SAVUNUYOR"

Türkiye'nin yanında yer aldıklarını belirten Sultan, şunları kaydetti:

"Türkiye sadece ulusal güvenliğini savunmuyor. Türkiye, İslam ümmetinin tamamının geleceği için çok tehlikeli ve önemli çıkarları savunuyor. Tarih, bugün hainleri de vefa gösterenleri de yazacak. Bunu unutmayacağız."

"HEPİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Mısırlı gazeteci Ahmed Mansur "Hepimiz Türkiye'nin yanındayız" vurgusu yaparken Moritanyalı akademisyen Muhammed Muhtar eş-Şankiti de "Türkler ve Araplar halkların onuru ve hakkı ayakta tutmak için aynı siperde omuz omuza savaşırken kanları birbirine karıştığında bil ki İslam medeniyeti yeniden dirilmek için harekete geçmiştir." paylaşımı yaptı.

Katarlı yazar Mansur el-Kahtani ise Arap ülkelerinin yöneticilerinin Türkiye'yi yalnız bırakmasına tepki göstererek, "Türkiye, Müslüman Arap ülkelerinin desteğinden yoksun bir şekilde büyük devletlere karşı mücadele veriyor. Türkiye'nin size asla ihtiyacı olmadığı kesindir." değerlendirmesinde bulundu.

Katarlı yazar Cabir el-Harami de Başkan Erdoğan'ın İdlib'de Suriye halkını savunmak için Beşşar Esed rejimi ve onun müttefikleri Rusya ve İran'a karşı ciddi ve samimi duruşunun, Rusya, Fransa ve Almanya'yı gelecek ay dörtlü bir zirve çağrısında bulunmaya sevk ettiğini vurguladı.

"FATİH'İN TORUNUNA TEŞEKKÜR EDERİM"

Harami, "Arap devleri (ABD'nin geçen ay ilan ettiği sözde barış planı) Yüzyılın Anlaşması'nı uygulamaya ve halkların iradesine karşı komplo kurmaya çalışmakla meşgul iken (Suriye halkını savunan) Fatih'in torununa (Cumhurbaşkanı Erdoğan'a) teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Ürdünlü gazeteci Yasir Ebu Hilale de "Kalplerimiz, ekini ve nesli yok eden en kötü zalimlere karşı mücadele veren Suriyeliler ve Türklerin yanında." değerlendirmesinde bulunarak Türkiye'ye desteğini ifade etti.

Ebu Hilale, mücadelenin Beşşar Esad'e karşı değil onu açıktan destekleyen Rusya ve İran'ın yanı sıra gizli bir şekilde destekleyen İsrail'e karşı verildiğini belirtti.

Kuveytli milletvekili Velid et-Tabtabai de Türkiye halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunarak, Esed rejiminin ve destekçilerinin cezalandırılması gerektiğini vurguladı.