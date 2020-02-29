Son dakika: Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasındaki görüşmede İdlib’de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkiler ele alındı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejiminin saldırıları ardından görüşmelerine devam ediyor. Başkan Erdoğan, Ruhani ile gerçekleşen görüşmenin ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le de telefonda görüştü.
Başkan Erdoğan, görüşmede, İdlib'de derinleşen insani kriz ve bunun bölgesel etkilerine işaret ederken, rejimin saldırganlıklarına karşı kolektif ve kararlı bir tutum ortaya konması gerektiğini belirtti.
Detaylar gelecek...
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