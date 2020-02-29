Son dakika: Barış Pınarı bölgesini kana bulayacaklardı!
Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki kanlı eylem planı son anda engellendi. Bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri kontrollü şekilde imha edildi.
Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/HrTwKniuGC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020
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