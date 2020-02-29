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Son dakika: Barış Pınarı bölgesini kana bulayacaklardı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
BARIŞ PINARI BÖLGESİNİ KANA BULAYACAKLARDI!

Son dakika haberine göre; Terör örgütü /'nin bölgesindeki kanlı eylem planı son anda engellendi. Bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri kontrollü şekilde imha edildi.

Terör örgütü /'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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