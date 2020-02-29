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İnsan kaçakçılığı yaptığını söylemişti! Yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2020
İNSAN KAÇAKÇILIĞI YAPTIĞINI SÖYLEMİŞTİ! YAKALANDI

20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını iddia eden , Avrupa'nın yarısını kendisinin yolladığını ve bu nedenle 6 yıl hapis yattığını belirlemişti. Bu sözler üzerine harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde Özcan Karlı isimli şahsın Edirne/Enez/Çataltepe köyünde yakalanmasının sağlandığı öğrenildi.

20 yıldır insan kaçakçılığı yaptığını söyleyen , Avrupa'nın yarısını kendisinin yolladığını, bu nedenle 6 yıl hapis yattığını, şimdi de kara sınırından 'a gitmeye çalışanların yavaş yavaş deniz yoluyla geçmek için buraya geleceğini savunmuştu. Sosyal medyada oldukça konuşulan sözler üzerine harekete geçen İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordine neticesinde Özcan Karlı isimli şahsın Edirne/Enez/Çataltepe köyünde yakalanması sağlandığı öğrenildi.

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