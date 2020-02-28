Yunanistan'da sınırda kırmızı alarm! Güvenlik sayısı artırıldı

Esad'ın alçak saldırısı sonrası 33 kahraman askerimiz şehit düştü. Türkiye bu hain saldırısı sonrası Esad hedeflerini yok ederken mültecilerin Avrupa'ya geçişi için de sınır kapılarını açtı. Bu gelişmenin ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.

AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; katil Esad'ın alçak saldırısı sonrası Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı. Türkiye, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı.

Avrupa'ya geçişin engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Yunanistan'a gitmek için Edirne, Çanakkale ve İzmir'de hareketlilik oluşturdu. Öte yandan İstanbul'da da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor.

GÖÇMENLER SINIRA YÜRÜDÜ

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor.



Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi. Ayrıca, pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı.

İSTANBUL'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİDİYOR

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine Zeytinburnu'nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı.