28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Yunanistan'da sınırda kırmızı alarm! Güvenlik sayısı artırıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
YUNANİSTAN'DA SINIRDA KIRMIZI ALARM!

'ın alçak saldırısı sonrası 33 kahraman askerimiz şehit düştü. bu hain saldırısı sonrası Esad hedeflerini yok ederken mültecilerin Avrupa'ya geçişi için de sınır kapılarını açtı. Bu gelişmenin ardından sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.

AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; katil 'ın alçak saldırısı sonrası 'nin kararının ardından sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı. Türkiye, 'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı.

Avrupa'ya geçişin engel olmayacağı yönündeki haberler üzerine, bazı düzensiz göçmenler Yunanistan'a gitmek için , ve 'de hareketlilik oluşturdu. Öte yandan 'da da birçok noktadan göçmenler minibüs ve taksilerle Edirne'ye gidiyor.

GÖÇMENLER SINIRA YÜRÜDÜ

'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin 'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan 'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor.

Aralarında Suriye, , , Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi. Ayrıca, pek çok düzensiz göçmen taksilerle, otobüslerle Edirne'ye gelmeye başladı.

İSTANBUL'DAN GÖÇMENLER EDİRNE'YE GİDİYOR

İstanbul'daki birçok ilçede yaşayan farklı ülkelerden göçmenler Edirne'ye gidiyor. Türkiye'nin sınır kapıları açtığı söylentileri üzerine 'nda toplanan göçmenler, tuttukları minibüsler ve taksilerle Edirne'ye doğru yola çıktı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş İdlib açıklaması ve Rusya'ya yalanlama SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR'DAN FLAŞ İDLİB AÇIKLAMASI VE RUSYA'YA YALANLAMA
Son dakika: Azerbaycan'dan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye SON DAKİKA: AZERBAYCAN'DAN İDLİB ŞEHİTLERİ İÇİN TÜRKİYE'YE TAZİYE
Son dakika: Türkiye kahramanlarına ağlıyor! İdlib şehitlerinin kimlikleri ve memleketleri belli oluyor SON DAKİKA: TÜRKİYE KAHRAMANLARINA AĞLIYOR! İDLİB ŞEHİTLERİNİN KİMLİKLERİ VE MEMLEKETLERİ BELLİ OLUYOR
BM’den İdlib çağrısı: Derhal ateşkes ilan edilmeli BM’DEN İDLİB ÇAĞRISI: DERHAL ATEŞKES İLAN EDİLMELİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN