28 Şubat 2020, Cuma
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Son dakika: Şehitler hakkında provokatif paylaşımlar yapanlar için inceleme başlatıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020
SOSYAL MEDYADAKİ PROVOKATİFLER İÇİN İNCELEME

Son dakika haberleri... Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunanlarla ilgili inceleme başlattı. Şu ana kadar 91 hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. Çalışma devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunanlarla ilgili inceleme başlattı. Şu ana kadar 91 hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. Çalışma devam ediyor.

Detaylar gelecek...

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