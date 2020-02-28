Son dakika: Şehitler hakkında provokatif paylaşımlar yapanlar için inceleme başlatıldı

Son dakika haberleri... Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili inceleme başlattı. Şu ana kadar 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. Çalışma devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, sosyal medyadan provokatif paylaşımlarda bulunanlarla ilgili inceleme başlattı. Şu ana kadar 91 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem ve tespit yapıldı. Çalışma devam ediyor.

Detaylar gelecek...