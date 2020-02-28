Son dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop ''Türkiye gerekeni yapıyor. Askeri ve diplomatik olarak. Rejime karşı büyük operasyon devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre; Meclis Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye gerekeni yapıyor. Askeri ve diplomatik olarak. Rejime karşı büyük operasyon devam ediyor.