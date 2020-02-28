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Son dakika: Meclis Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberine göre; TBMM Başkanı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop ''Türkiye gerekeni yapıyor. Askeri ve diplomatik olarak. Rejime karşı büyük operasyon devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre; Meclis Başkanı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye gerekeni yapıyor. Askeri ve diplomatik olarak. Rejime karşı büyük operasyon devam ediyor.

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