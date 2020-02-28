İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı
Suriye'nin İdlib ilinde Türkiye'ye destek gösterisi için bir araya gelen çok sayıda sivil, dün rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit düşen Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı.
Beşşar Esad rejimi ve Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan İdlib'de cuma namazı sonrası toplanan bölge sakinleri, ellerinde Türk bayrakları ve taşıdıkları dövizlerle Türkiye ile dayanışma gösterileri düzenledi.
İdlib kent merkezi, Kelli, Sermada ve Hazzano gibi bölgelerdeki siviller, dün rejim unsurlarınca yapılan hava saldırısında şehit düşen Türk askerleri için gıyabi cenaze namazında saf tuttu.
Türkiye'ye başsağlığı dileyen göstericiler, şehit düşen Mehmetçikler için dua etti.
İdlib kent merkezindeki gıyabi cenaze namazına katılanlardan Hamza Cocca, Esad rejiminin alçak saldırılarında şehit düşen Türk askerleri ve Suriye Milli Ordusu askerleri için bir araya geldiklerini söyledi.
Cocca, "Şehit düşen Türk askerlerinin ailelerine bir mesaj vermek istiyoruz. Sizin çocuklarınızı öldüren bu rejim, Suriye halkını 9 yıldır öldürüyor. Bu rejim, güvenilmez ve kalleştir. Şunu bilin ki çocuklarınız haklı bir dava uğruna can verdi. Çocuklarınız inşallah cennete, onları öldürenler ise cehenneme gidecek." dedi.
Esad rejimi güçlerinin dün gece İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı yaptığı hava saldırıları sonucunda 33 asker şehit olmuştu.
Öte yandan Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için cuma namazı sonrası Etiyopya'nın Harar şehrinde gıyabi cenaze namazı kılındı.
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