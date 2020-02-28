Son dakika: BMGK, İdlib için toplanacak
Son dakika haberi... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısında, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İdlib meselesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını bildirdi.
İNGİLTERE'DEN KINAMA VE DESTEK MESAJI
İngiltere, Esed güçlerinin dün İdlib'de Türk askerini hedef alan hava saldırıları sonucu 33 askerin şehit edilmesini kınarken, Türkiye'nin bölgede acil ve kalıcı ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını desteklediğini bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yazılı açıklamasında, Türk askerlerinin şehit edilmesini kınadığını belirterek, Türk hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini iletti.
"NATO müttefikimiz Türkiye'nin İdlib'de acil ve kalıcı bir ateşkesi müzakere etme çabalarını destekliyoruz." diyen Raab, BM Güvenlik Konseyini bugün acil toplantıya çağıracaklarını da ifade etti.
"Dünkü olaylar, sadece Suriye rejiminin ve Rusya'nın İdlib'de yürüttüğü saldırının pervasız ve acımasız doğasını teyit etti." ifadesini kullanan Dominic Raab, bunun savaşta şimdiye kadarki en büyük insani krize yol açtığını belirtti.
Uluslararası hukuk veya temel insani değerlerin böylesine açık bir şekilde hiçe sayılmasının hiçbir gerekçesi olmadığını vurgulayan Raab, "Ay başında açıklanan yeni yaptırımlar temelinde, bu suçlara son verilene kadar bu baskıyı daha da artırmak için uluslararası ortaklarımızla birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Sınıra yeni askeri sevkiyat
- Siirt'teki terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
- Suriyeli muhaliflerden Türkiye'ye taziye mesajı
- Fransa'dan Esad rejimi ve Rusya'ya kınama
- Yunanistan'dan mültecilere gaz bombasıyla müdahale
- İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı
- Stinger füzeleri Suriye'ye çevrildi
- Meclis Başkanı Şentop'tan önemli açıklamalar
- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten ilk açıklama!
- Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!