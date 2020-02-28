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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esad rejimi bedelini ağır ödeyecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
ESAD REJİMİ BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Esad rejiminin kalleş saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Oktay yaptığı açıklamada, " saldırılarının bedelini ağır ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.

Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun"

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