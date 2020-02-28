Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esad rejimi bedelini ağır ödeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Esad rejiminin kalleş saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Oktay yaptığı açıklamada, "Esad rejimi saldırılarının bedelini ağır ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir" dedi.

Oktay, İdlib'deki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Tarihe savaş suçlusu olarak geçecek olan terör devletinin başı Esed ve rejim unsurları bu alçakça saldırının bedelini ağır ödeyeceklerdir. Ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de bulunan askerlerimize düzenlenen alçakça saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun"