28 Şubat 2020, Cuma
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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İdlib’le ilgili provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlattı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
PROVOKATİF İDLİB PAYLAŞIMLARI HAKKINDA FLAŞ KARAR

Son dakika haberi... , şehitlerimizi hedef alan, yalan ve provokasyon yapan, bilgi kirliliği meydana getiren paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

, şehitlerimizi hedef alan, yalan ve provokasyon yapan, bilgi kirliliği meydana getiren paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.

Son dakika haberi... İdlib ile ilgili provokatif paylaşımlara soruşturma |Video SON DAKİKA HABERİ... İDLİB İLE İLGİLİ PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA |VİDEO

BAŞSAVCILIK PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son dakika: Hatay Valiliğinden şehit ve yaralı askerlerin ailelerine yönelik açıklama SON DAKİKA: HATAY VALİLİĞİNDEN ŞEHİT VE YARALI ASKERLERİN AİLELERİNE YÖNELİK AÇIKLAMA

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