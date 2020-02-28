Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı İdlib’le ilgili provokatif paylaşımlar yapanlar hakkında soruşturma başlattı!
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şehitlerimizi hedef alan, yalan ve provokasyon yapan, bilgi kirliliği meydana getiren paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şehitlerimizi hedef alan, yalan ve provokasyon yapan, bilgi kirliliği meydana getiren paylaşımlar hakkında soruşturma başlattı.
BAŞSAVCILIK PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA KARŞI HAREKETE GEÇTİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2. maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- 28 Şubat darbesinin üzerinden 23 yıl geçti!
- Başkan Erdoğan'dan kritik İdlib diplomasisi
- Evlat nöbeti tutan aileler Esad’ın fotoğrafını ateşe verdi
- TSK rejim hedeflerini karadan ve havadan vurdu!
- Şehit ve yaralı askerlerin ailelerine yönelik açıklama
- BM'den flaş Türkiye çağrısı
- "Esed rejimini lanetliyor ve kınıyoruz"
- 43 yıl önce babası, şimdi de oğlu şehit oldu
- İdlib şehidinin son paylaşımı ortaya çıktı
- AK Parti'den İdlib için kapalı oturum teklifi
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!